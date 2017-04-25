В Харькове опубликовали рейтинг самых богатых ректоров

Активисты Харьковского атникоррупционного центра опубликовали рейтинг самых состоятельных руководителей Харьоквских ВУЗов.

Мониторинг деклараций ректоров проводился в рамках проекта "Є_відповідальність" при поддержке Института освещения войны и мира и МИД королевства Нидерландов.

Первое место в рейтинге занял ректор Харьковского национального университета городского хозяйства имени Бекетова Владимир Бабаев. Жена ректора, Татьяна Куценко, владеет 3 земельными участками общей площадью 2,05 га в Дергачевском районе и 4 земельными участками в Харьковском районе общей площадью 0,24 га. Кроме этого жена Бабаева имеет в собственности в Харькове две квартиры общей площадью 210 кв.м., три офиса общей площадью 660 кв.м. и дом в Глубоком Харьковского района площадью 72,5 кв.м.

Также, Татьяна Куценко имеет в собственности Lexus LX470 2004 года, а Владимир Бабаев владеет Volkswagen Touareg 2004 года. Супруги Бабаев-Куценко имеет наличными и на банковских счетах 156500 долларов, 41 500 евро и 490 000 гривен.

В 2016 году Владимир Бабаев заработал 577 000 гривен, получил пенсию 95,6 тыс. и 86,3 тыс.гривен стипендии, как Почетный гражданин города Харькова. Татьяна Куценко в 2016 году заработала 216,9 тыс.

Второе место в рейтинге занял ректор Национального фармацевтического университета (НФаУ) Валентин Черных, который имеет в собственности 2 земельных участка общей стоимостью площадью 0,43 га в элитном коттеджном поселке Лесном Дергачевского района и там же арендует еще 1 земельный участок площадью 0,8 га.

Также Валентин Черных владеет в Лесном жилым домом площадью 486,8 кв.м. Жена ректора, Валентина Черных имеет в собственности в Харькове нежилое помещение на 114,3 кв.м. Также жена ректора в 2012 году приобрела Lexus RX 350 2012 года выпуска. На счету в банке жена ректора имеет 65000 долларов.

В 2016 году Валентин Черных получил 318,7 тыс. дохода, 86,3 тыс.гривен стипендии, как Почетный гражданин города Харькова и пенсию размером 142,4 тыс.грн. Жена Валентина Черных заработала в 2016 году 55,1 тыс. и получила 161,3 тыс. процентов.

Замыкает тройку лидеров Евгений Сокол, ректор ХПИ. Он имеет в собственности в Харькове квартиру площадью 92,6 кв.м. Семья Евгения Сокола также в Харькове имеет в собственности две квартиры общей площадью 181 кв.м.

Евгений Сокол обладает в Нововодолажском районе домом площадью 352,5 кв.м. и 2 земельными участками общей площадью 0,2 га. Евгений Сокол вместе с сыном Владиславом имеют в собственности 4 автомобиля - Toyota Camry 2016 года выпуска (ректор приобрел эту машину за 936,4 тыс.грн.), Honda CRV, KIA Opirus 2005 и KIA Sportage.

Евгений Сокол указывает, что имеет на банковских счетах 4,7 тыс.долларов, но при этом не указывает сколько средств в банках имеют его сына. Совокупный доход вместе с пенсией, стипендией Евгения Сокола в 2016 году составил 370,4 тыс. Жена Евгения Сокола заработала вместе с пенсией в 2016 году 141,5 тыс.

Четвертое место занимает Василий Таций, ректор Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого, который вместе с женой владеет квартирой в Харькове площадью 232,6 кв.м. и жилым домом в Феодосии площадью 120,8 кв.м.

Также в общей собственности ректора и его жены находятся Lexus RX 350 2007 года выпуска и Mercedes-Benz GL 550 2010 года. Жена ректора имеет наличными 20 тыс.долларов, на банковских счетах - 428 400 гривен, 7700 евро и 20 тыс.долларов. Василий Таций на банковских счетах имеет 603,9 тыс. и более 2 тысяч долларов.

В 2016 году Василий Таций заработал 686,5 тыс.грн., Получил пенсию 137,3 тыс.грн., 2 стипендии размером в 130 тыс. и процентов в размере 89 тыс. Жена ректора получила пенсию в 2016 году размером 16,5 тыс. и процентов - 188,2 тыс.грн.

Пятое место занял Виль Бакиров. В собственности ректора ХНУ имени Каразина находятся два земельных участка в Дергачевском районе общей площадью 2 га, жилой дом там же в Малых Проходах Дергачевского района площадью 469,4 кв.м. (Стоимость - 2,13 млн.грн.) И квартира в Харькове площадью 190 кв.м. Виль Бакиров вместе с женой имеют 478,9 тыс. и 5,9 тыс.долларов наличными и на банковских счетах.

В 2016 году Бакиров заработал 370 тыс., Получил 128,9 тыс.грн. пенсию и 2 стипендии - 147,6 тыс.грн. Жена Бакирова получила 23,1 тыс. пенсии и 614,7 тыс. дохода от отчуждения недвижимого имущества.

Шестое место занял Анатолий Туренко, ректор Харьковского национального автомобильно-дорожного университета (ХНАДУ), который вместе с женой Евгенией обладают двумя квартирами в Харькове общей площадью 223,3 кв.м.

Также в собственности жены Туренко находится жилой дом площадью 125,8 кв.м. Анатолий Туренко в 2016 году приобрел Lexus GS 350 2012 года. Анатолий и Евгения Туренко имеют на счетах в банках 22 тыс.

Седьмое место - Валерий Сокуренко, ректор ХНУ Внутренних дел. Сокуренко имеет в собственности жилой дом в Киево Святошинском районе Киевской области площадью 328.2 кв.м. Жена Сокуренко, Тамила имеет в собственности 2 квартиры в Киеве общей площадью 190 кв.м. Также Тамила Сокуренко имеет в власнсоти Lexus RX350 2007 года. Валерий и Тамила Сокуренко имеют наличными и на банковских счетах 32,8 тыс.долларов, 3 тыс. Евро и 140 тыс.

В 2016 году Сокуренко заработал 594,9 тыс. и 7,5 тыс. процентами. Тамила Сокуренко заработала в 2016 году 25,7 тыс.

Восьмое место - Владимир Лесной, ректор Харьковского национального медицинского университета, обладающего в Харькове квартирой площадью 181 кв.м., машиноместом площадью 28,9 кв.м. Также жена ректора, Мария обладает в Харькове квартирой площадью 91,1 кв.м. стоимостью 543,4 тыс.грн., нежилыми помещениями площадью 116,1 кв.м. и автомобилем Hyundai Accent 2008 года.

Владимир и Мария Лесные имеют наличными и на банковских счетах 42,3 тыс.долларов, 27,3 тыс.евро и 1,09 млн.грн. В 2016 году Мария Лесная получила 5 млн.грн. дохода от отчуждения недвижимого имущества.

Девятое место - ректор Украинской государственной академии железнодорожного транспорта Сергей Панченко, который владеет квартирой в Харькове площадью 64 кв.м., квартирой в АР Крым площадью 68 кв.м. Также жена Сергея Панченко, Наталья владеет двумя квартирами в Харькове, но информации о них не предоставила.

Жена ректора обладает Lexus RX-350 2007 года выпуска (в 2007 году Наталья Панченко приобрела новую машину за 200 тыс.грн.) И Volkswagen Tiguan FL (5N2SM9) 2013 выпуска за 372,3 тыс.

Сергей Панченко имеет наличными 25,9 тыс.евро, 14 тыс.долларов, 15 тыс.грн. и 30 000 российских рублей.

Замкнула рейтинг ректоров Украинской инженерно-педагогической академии Елена Коваленко, которая вместе с мужем, Владимиром Коваленко, владеет двумя квартирами в Харькове общей площадью 110 кв.м. и жилым домом в Харьковском районе площадью 203 кв.м.

Елена Коваленко имеет в собственности Suzuki SX-4 2008 года, а Владимир Коваленко - Nissan Qashqai 2012 года. Елена Коваленко имеет наличными 11,5 тыс.долларов, 2,5 тыс.евро и 40000 гривен.