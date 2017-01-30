 

В Харькове осудили банду из бывших милиционеров

30 января 2017 г. 10:44
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Червонозаводской районный суд г. Харькова поддержал позицию прокуратуры и признал виновным четверых участников вооруженной банды, в состав которой входили действующие на время совершения преступления милиционеры, сразу по нескольким статьям УК Украины. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.
Организатор преступной группы – 29-летний харьковчанин осужден на 11 лет лишения свободы с конфискацией  имущества.

Еще двоих участников ОПГ – 28 и 29 лет – старших сержантов милиции (бывших сотрудников «Беркута» и «Грифона») – к 10, 5 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
Четвертого члена банды – 40-летнего мужчину – к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Установлено, что 2 ноября 2013 года бандиты напали на мужчину, который занимался валютно-обменными операциями – на ул. Ярославской, когда тот вышел из пункта обмена валют.Злоумышленники избили мужчину, ослепили слезоточивым газом, связали и вывезли за кольцевую дорогу. Связанную жертву они оставили в лесополосе рядом с с.Рай-Еленовка. У него забрали доллары, евро и гривны. Общая сумма ущерба – 350 тыс. гривен. Также у мужчины отобрали мобильный, ключи и другие ценные вещи.

Второй преступный эпизод банда совершила через три недели. Они организовали ДТП. Когда из пострадавшего авто вышел мужчина, злоумышленники, представляясь сотрудниками милиции со словами: "Проводится спецоперация", положили его лицом на капот, на руки надели наручники. Заинтересованным прохожим предъявляли свои служебные удостоверения милиционеров. Бандиты затолкали мужчину в салон его машины и увезли в неизвестном направлении.

В машине пострадавший вез 1 млн. 150 тыс. грн., которые он взял у родителей жены на приобретение квартиры. Злоумышленники остановились на соседней улице. Забрали деньги, мобильный телефон, ключи и другие личные вещи и оставили жертву на заднем сиденье машины в наручниках.

При нападениях злоумышленники использовали холодное и огнестрельное оружие.

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