 

В Харькове осудили мужчину, который избил женщину-патрульного

26 января 2017 г. 10:24
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Орджоникидзевский районный суд г.Харькова признал виновным 39-летнего харьковчанина в умышленном нанесении телесных повреждений работнику правоохранительного органа в связи с исполнением им служебных обязанностей (ч.2 ст.345 УК Украины). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.
Злоумышленник получил наказание в виде одного года лишения свободы.

Следствие установила, что в сентябре 2016 года мужчина вместе с товарищем распивали алкоголь возле торгового центра на Московском проспекте. К ним подошли патрульные и сделали замечание. Один из нарушителей ответил нецензурной бранью. Патрульные пытались задержать его, но мужчина стал сопротивляться. Он ударил женщину – лейтенанта полиции, головой о витрину магазина и потом нанес удар ногой по ноге правоохранителя.

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