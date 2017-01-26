В Харькове осудили мужчину, который избил женщину-патрульного

Орджоникидзевский районный суд г.Харькова признал виновным 39-летнего харьковчанина в умышленном нанесении телесных повреждений работнику правоохранительного органа в связи с исполнением им служебных обязанностей (ч.2 ст.345 УК Украины). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Злоумышленник получил наказание в виде одного года лишения свободы.

Следствие установила, что в сентябре 2016 года мужчина вместе с товарищем распивали алкоголь возле торгового центра на Московском проспекте. К ним подошли патрульные и сделали замечание. Один из нарушителей ответил нецензурной бранью. Патрульные пытались задержать его, но мужчина стал сопротивляться. Он ударил женщину – лейтенанта полиции, головой о витрину магазина и потом нанес удар ногой по ноге правоохранителя.