В Харькове осудили мужчину, который убил соседа

Московский районный суд Харькова признал виновным 39-летнего жителя Харькова в умышленном убийстве человека (ч.1 ст. 115 УК Украины).

Как рассказал руководитель местной прокуратуры Владимир Куприянов, убийцу, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности, приговорен к 10 годам лишения свободы.

По его информации, в октябре 2015 пьяный мужчина, проживавший в квартире своей сожительницы вместе с тремя детьми, громко выяснял отношения со своей половиной. Соседи - 50 летний мужчина вместе с женой - услышали шум ссоры и решили узнать, что происходит. Мужчина постучал в соседские двери, хотел успокоить дебошира. Однако хозяин встретил гостя с ножом и без каких-либо объяснений набросился на него. Он несколько раз ударил жертву в живот. От полученных ран мужчина скончался в больнице.

Сейчас приговор не действует, поскольку идет время на апелляционное обжалование.