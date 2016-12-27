 

В Харькове осудили мужчину, который зарезал парня в кафе

27 декабря 2016 г. 10:56
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Мужчина получил приговор сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины: хулиганство и умышленное убийство (ч. Ч. 1,4 ст. 296, п. 7 ч. 2 ст. 115 УК Украины),  сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

По информации начальника управления прокуратуры области Татьяны Сотниковой, мужчина приговорен к 13 годам лишения свободы.

В октябре 2014 года мужчина находился вместе с двумя друзьями в одном из кафе на ул. Ярослава Мудрого (бывшая ул. Петровского) в Харькове. Около полуночи он поссорился с посетителями заведения из другой компании из-за разногласий взглядов на жизнь в государстве. Совершил драку и избил трех посетителей.

Хулигана попросили покинуть заведение. Злоумышленник, взяв со стола нож для нарезки мяса, вышел на улицу и продолжил выяснять отношения.

Как результат, он  ранил оппонентов и перерезал горло 18-летнему парню, который стоял неподалеку от кафе и вообще не принимал никакого участия в конфликте.

Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.
 

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