В Харькове открылась фан-зона Евровидения. За кого болеют харьковчане и кому пророчат победу букмекеры?

Показали девочку, у неё платье миллион гривен стоит. Интересно посмотреть на это платье.

Посмотреть трансляцию Евровидения собирается почти вся семья, рассказывает мама 4-х детей Яна Курило. Вместе обсуждают наряды исполнителей и насколько яркое выступление подготовили конкурсанты из разных стран. Яна следит за песенным конкурсом уже второй год подряд, дети – впервые. Болеть собираются за своих.

Кристина:

В этом году я только начала смотреть, мы с мамой начали обговаривать. В прошлом году не смотрела, не думала, что настолько интересно.

Яна Курило:

Я буду болеть за Украину, потому что это моя страна любимая. Конечно, интересно смотреть на всех участников, у каждого свой стиль, но Украина - forever.

Поболеть за украинского конкурсанта, группу О. Торвальд, харьковчане также смогут в харьковской фан-зоне, которая открылась 12 мая. Она будет работать в течение двух дней на площадке перед Харьковским национальным академическим театром оперы и балета. Правда, пока часть горожан внимательно следит за песенным конкурсом, который в этом году проходит в Киеве, другие уверены, что в данный момент в Украине необходимо уделять внимание более важным проблемам.

Артем:

Я думаю, что в стране есть другие более важные вещи, чем Евровидение. И можно было бы заняться ими, а не организацией песен и плясок. – То есть Вы не смотрите и не болеете? – Ну, я за Украину, конечно, буду болеть. Если она победит, великолепно. Но я считаю, что еще есть чем заняться в стране, помимо Евровидения.

Анастасия:

Евровидение начала смотреть с прошлого года, когда победила наша Джамала, у меня был такой восторг. Столько эмоций переполняло, мне этот конкурс понравился, даже было желание поехать в Киев на репетиции, на само Евровидение, но в связи с учебой не получилось. Болею, естественно, за нашу страну. Посмотрим как все получится.

В то же время букмекерские конторы оценивают шансы группы О.Торвальд занять первое место на конкурсе весьма скептически – по их прогнозам Украина может не попасть даже в первую 20-ку.

Букмекеры пророчат победу на Евровидении итальянскому певцу Франческо Габбани. Среди фаворитов также конкурсанты из Болгарии. Португалии и Швеции.

Ну а победитель конкурса станет известен уже 13 мая.