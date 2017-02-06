В Харькове парень избил сожительницу и угрожал полицейским

5 февраля около 17:00 патрульные получили информацию о том, что на ул.Морозова в одной из квартир многоэтажки происходит семейная ссора. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Харькова.

Заявительница рассказала, что она поссорилась с сожителем - мужчина избил ее и ушел. Правоохранители вызвали скорую помощь, но женщина отказалась от осмотра.

После отъезда скорой, домой пришел 29-летний сожитель заявительницы. Увидев патрульных, мужчина начал вести себя агрессивно и держал в руке предмет похожий на нож. На замечания правоохранителей он не реагировал и им пришлось его обезвредить.

На место вызвали СОГ.