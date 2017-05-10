В Харькове парень напал на пенсионера в его собственном доме

10 мая 2017 г. 11:02
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Работники Индустриального отдела полиции установили, что в квартиру 68-летнего мужчины вечером позвонил неизвестный и, приставив нож к горлу, проник внутрь помещения. Он связал пенсионеру руки клейкой лентой, заклеил рот, завладел деньгами, после чего скрылся. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали за совершение тяжкого преступления 20-летнего парня. Вещественные доказательства изъяты.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. За совершенное парню грозит до 12 лет лишения свободы.

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