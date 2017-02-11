 

В Харькове парень повредил вход в метро

11 февраля 2017 г. 15:02
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Сегодня около 2:00 недалеко от одного из ночных заведений города между молодой парой произошла ссора. Вследствие этого парень пошел в сторону станции метро "Научная" и разбил рукой стеклянную боковую часть входа. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Харькова. 

Недалеко находились двое мужчин, которые стали свидетелями повреждения входа в метро. Они и вызвали правоохранителей.

27-летнего мужчину задержали, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, у него была повреждена рука. 

На место для установления всех обстоятельств была вызвана СОГ.

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