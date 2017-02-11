В Харькове парень повредил вход в метро

Сегодня около 2:00 недалеко от одного из ночных заведений города между молодой парой произошла ссора. Вследствие этого парень пошел в сторону станции метро "Научная" и разбил рукой стеклянную боковую часть входа. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Харькова.

Недалеко находились двое мужчин, которые стали свидетелями повреждения входа в метро. Они и вызвали правоохранителей.

27-летнего мужчину задержали, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, у него была повреждена рука.

На место для установления всех обстоятельств была вызвана СОГ.