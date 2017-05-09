В Харькове парень ворвался в дом к пенсионеру и забрал у него деньги

8 мая, около 21:00 патрульные получили информацию о разбойном нападении в одной из многоэтажек на улице Библика. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Харьковской области.

Заявитель - пожилой мужчина, сообщил правоохранителям, что в его квартиру ворвался неизвестный и, угрожая ножом, завладел деньгами. Злоумышленник забрал 1300 евро и 1200 долларов, после чего скрылся.

В полночь, на Московском проспекте правоохранители задержали мужчину, который подходил по ориентировке. Полицeйськие обнаружили у 20-летнего харьковчанина денежные средства в размере 1000 долларов. Парень нe смог объяснить правоохранителям откуда у него деньги.

На место вызвали следственно-оперативную группу. Задержанного пeрeдали следователям.