 

В Харькове патрульные спасли двух парализованных мужчин

10 февраля 2017 г. 14:20
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Накануне к патрульным поступило сообщение о том, что на улице Валентиновской, 25 владелица одной из квартир заметила, что ее сосед не открывает двери уже несколько дней.

Приехав по указанному адресу, женщина сообщила патрульным, что в квартире напротив, вместе с сыном, живет ее парализован сосед. Уже долгое время из квартиры никто не выходил, а когда почтальон принесла пенсию ей не открыли.

Осмотрев дверь указанной квартиры, полицейские заметили, что они открыты и услышали, как кто-то тихонько зовет на помощь.

Совместно со свидетелями патрульные зашли в квартиру, где увидели на полу мужчину - сына соседа заявительницы, не мог разговаривать, двигать правой частью тела и имел явные признаки инсульта.

Мужчине и его отцу, которые почти три дня провели без пищи, патрульные полицейские немедленно предоставили домедицинскую помощь и вызвали скорую. Отца с сыном госпитализировали в больницу.

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