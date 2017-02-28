В Харькове патрульный погорел на взятке

В Харькове СБУ совместно с прокуратурой задержали офицера патрульной полиции, который получил пять тысяч гривен неправомерной выгоды.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил начальник пресс-центра СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

По его словам, за эти деньги начальник одного из отделов управления патрульной полиции обещал составить сфальсифицированный вывод о невиновности одного из участников дорожно-транспортного происшествия.

Правоохранители задержали копа после получения им обусловленной суммы денег.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия.