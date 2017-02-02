В Харькове перекрыли канал поставки наркотиков

Сотрудники угрозыска вместе со следственным управлением ГУНП в Харьковской области разоблачили 43-летнюю женщину. Она поставляла метадон из Днепропетровской и Полтавской областей. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

28 января на посту в пос.Песочин женщину задержали.

Установлено, что женщина перевозила наркотики в нижнем белье. Всего было изъято 18 грамм тяжелого синтетического наркотика – метадона.

Злоумышленница из Днепропетровской области привозила наркотики в Харьков и делала закладки вещества по 0, 25 грамм.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 4 до 8 лет лишения свободы.