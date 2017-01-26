В Харькове подозреваемым в сбыте наркотиков не смогли продлить меру пресечения

По версии следствия прибыльный бизнес по реализации наркотических веществ в Харькове - так называемых "спайсов" организовали четверо мужчин - возрастом от 25 до 40ка лет. Задержали поставщиков совместными усилиями СБУ и прокуратуры еще в августе - во время сбыта очередной партии товара. В ходе обысков по месту жительства злоумышленников были изъяты психотропные вещества, компьютерная техника, денежные средства и банковские карты, куда покупателями и перечислялись деньги. Клиентов искали через интернет. После проплаты прятали товар в определенном месте, то есть делали так называемую закладку, а фотографию этого места отправляли заказчику. Либо пересылали наркотики почтой. По некоторым оценкам экспертов и правоохранителей, ежемесячно, такая схема обеспечивала полумиллионный доход. На время досудебного расследования суд постановил взять подозреваемых под стражу. Сегодня, говорит прокурор Оксана Максюк, должны были продлить меру пресечения задержанным. Однако, до этого дело не дошло. Сторона защита настояла на невозможности рассмотрения данного вопроса. В середине января адвокаты обратились в апелляционный суд для определения подсудности этого дела, но официального ответа еще так и не получили. Но в прокуратуре настаивали - содержание под стражей необходимо продлить, так как собрано достаточно доказательств вины подозреваемых.



Оксана Максюк, прокурор

До Ленінського орайонного суду міста Харкова прокуратурою харківської області направленно обвинувальний акт стосовно членів організованної групи - чотирьоїх осіб. Які у період березня - серпня 2016 року на территорії міста Харкова збували наркотичну та психотропну речовину

Руслан Бекузаров, адвокат

Немає достоменних відомостей про остановлення або зміну підсудності я вважаю за неможливо розглядати цю справу. Пока судом не буде отримано відповідну Ухвалу цього питання. Бо ми не можемо дальше продовжувати підготовче засідання

К тому же защита настаивала, что стороной обвинения были нарушены сроки подачи ходатайства о продлении меры пресечения. Посоветовавшись на месте судьи приняли решение перенести слушание на завтра. Однако 27го января истекает срок содержания под стражей одного из подозреваемых и 28 у остальных - разъясняет прокурор.

Оксана Максюк, прокурор

Без продовження строків про які я сьогодні прохала у судовому засіданні Харківським СИЗО адміністрацією буду принято законне рішення про їх звільнення

А это, говорят в прокуратуре, даст возможность подозреваемым в создании целой сети по продаже наркотиков уйти от наказания.