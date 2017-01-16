В Харькове подвели итоги первого этапа конкурса на макет памятника героям освободительной войны

Главное, здесь есть украинские мотивы, делится своими впечатлениями о макетах будущего памятника героям освободительной войны боец добровольческого батальона "Донбасс". Перед самим конкурсом Алексей Антипов с позывным "Воланд" рассказывал, каким может быть памятник. Мать с головой умирающего сына на коленях и рядом ее маленьки внук. Правда, улыбается боец, тогда его идею на вооружение скульпторы не взяли. Зато сейчас боец уже приглядел два варианта.

Алексей Антипов, боец добровольческого батальона "Донбасс":

Со скульпторами этих работ был предварительный разговор и скульпторы пошли на встречу в том вопросе, что если, к примеру, их вариант побеждает и вот мнение общественности - каждый имеет право высказать как профессионал, так и не профессионал какие-то пожелания, включить какую-то деталь в эту работу. То есть скульпторы в этом вопросе пошли на встречу.

В Укроп-Холл Ольга пришла для того, чтоб также присоединиться к голосованию. От макетов она не особо в восторге. Говорит - многие непонятны, и почти все нужно дорабатывать. О том, как должен выглядеть памятник героям у нее - жены бойца, погибшего при выходе из Иловайска, свое, особое мнение.

Ольга Попель:

Хочется, чтоб это было не печально, а гордо. Потому что, судя по памятникам, все печально. Это грусть, это история, это все мы понимаем, что это очень плохо то, что происходит на нашей территории, но хотелось, чтоб этот памятник был не только грусть, но еще и гордость за наших воинов.

Для того чтоб выбрать своих фаворитов из 17-ти работ, у харьковчан было 10 дней. Урну с бюллетенями распечатывают перед камерами и приступают к подсчету голосов. Всего нужно определиться с тремя лидерами.

Иван Диденко, член инициативной группы:

Первые семь мест в каждом бюллетене будут обозначены баллом. Первое место будет занимать семь баллов, седьмое место будет занимать один балл. Все, которые ниже седьмого места и те, которые не были обозначены в бюллетенях - 0 баллов. Тот проект, который набрал максимальное количество, тот и победил.

Пока инициативная группа определяется с фаворитами посетителей, свои результаты по первому этапу конкурса оглашает профессиональное жюри. На третьем месте скульпторы и дизайнеры разместили две скульптуры - воинов и скорбящей матери. Второе место осталось за человеком, разламывающим бетонные плиты и, наконец, лидером стал вот этот святой. При отборе, рассказывает скульптор Феликс Бетлинский, руководствовались не только эстетической красотой, но и практичностью будущих памятников.

Феликс Бетлинский, председатель секции скульптуры:

Вот есть очень красивые здесь проекты, но осуществить их чисто в натуре очень сложно. Есть проекты, которые тоже там эффектны, красивы как бы для обыкновенного зрителя, это понятно, и это вызывает. Но как оно будет...

Мнения харьковчан в основном совпали с мнением профессионального жюри. Но организаторы конкурса предупреждают - это лишь первый этап и в дальнейшем модели будут дорабатываться.