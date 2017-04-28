В Харькове показали трамвай собранный Салтовским депо. Но цена опять вызывает вопросы

Двигатели повышенной мощности и современное электронное оборудование - этот новый трамвай совсем скоро поедет по улицам Харькова. Для пассажиров сделаны мягкие сидения, есть специальные места для размещения людей с ограниченными возможностями и пандусы. Кроме того, в салоне установлены камеры видеонаблюдения, а информация о неисправностях моментально выводится на бортовой компьютер.

Алексей Шалимов, водитель трамвая:

Плавно, да, торможение, плавный пуск, то есть не будет резких движений таких, чтобы пассажиры хватались за поручни и держались, удобно в кабине сидеть, обзор хороший. Да и пассажирам удобно будет, вместимость хорошая, кондиционер работает.

Над сборкой трамвая специалисты работали почти год, его уже выводили на обкатку без пассажиров. Пробные испытания продлятся приблизительно месяц, говорят в Салтовском депо, уже потом трамвай поставят на один из харьковских маршрутов.

Владимир Бадьянов, гл. инженер Салтовского трамвайного депо:

В Украине такой кузов делают в городе Калуш. Там мы его приобрели, это был голый остав металлический, мы его обшили, поставили сюда электронное оборудование.

Владислав Приймак, директор Салтовского трамвайного депо:

Ну капитальный ремонт - это по-сути что, сняли старую обшивку, прикрутили новую. А здесь полная модернизация. здесь и стекла не такие, и пол занижен, применяются совершенно другие материалы, другие тележки. Все по-другому.



На модернизацию трамвая потратили около 9 миллионов гривен, в то время как покупка уже полностью готового, уверяют в мэрии, обошлась бы вдвое дороже. Правда, уже после публикации новости о показе вагона собранного Салтовским депо на официальном сайте городского совета, в СМИ появилась информация, что он обошелся Харькову в полтора раза дороже, чем собранный в Запорожье с использованием кузова того же производителя. На сайте интернет-ресурса "Власть-Харьков" опубликовано сообщение, что запорожские специалисты тоже начали сборку вагонов, используя кузовы, выпущенные в КАлуше по чешской технологии. Но там, согласно данным СМИ, на изготовление нового трамвая потратили 6 миллионов гривен. Помимо этого модернизированного вагона, тендер в Харькове проведен еще на 4 единицы техники. В горсовете признают, что трамвайный парк города - в плачевном состоянии, процент изношенности вагонов огромный, поэтому уверяют, что занимаются решением этой проблемы.

Евгений Водовозов, зам. мэра по вопросам инфраструктуры города:

Вопрос в том, что мы пришли к тому, что было в какой-то момент утеряно - это капитальный ремонт. Надо давать им жизнь, что даст нам возможность нам по-тихоньку обновлять их. На третий и четвертый ремонт одного трамвая никто не пойдет, просто чтобы можно было что-то выводить из эксплуатации.

А вот что касается "трамвайного дрифта", именно так пользователи социальных сетей назвали регулярное схождение с рельсов харьковских трамваев, то в мэрии утверждают, что эта ситуация искусственно нагнетается, однако не отрицают, что проблема есть, и она комплексная. Причиной этих инцидентов называют изношенность трамваев и плохое состояние трамвайных путей. Правда, конкретные сроки полного устранения проблем, представители мэрии не называют даже приблизительно и уверяют, все зависит от наличия денег на проведение всех необходимых работ.

Евгений Водовозов, зам. мэра по вопросам инфраструктуры города:

Мы этим занимаемся все время, занимаемся сейчас в процессе, даже пока мы тут стоим идут работы на проспекте Тракторостроителей, на улице Клочковской, Клочковский спуск, будут работы на Клочковской - проспект Победы, будут работы на Маршала Конева, работ много.

На капитальный ремонт электросетей, остановок, трамвайных путей, а также на обновление состава электротранспорта, правда не новыми вагонами и машинами, а уже бывшими в употреблении, из городского бюджета в этом году было выделено свыше ста миллионов гривен.