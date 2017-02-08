 

В Харькове получил приговор водитель, над которым чуть не устроили самосуд

08 февраля 2017 г. 16:44
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Киевский районный суд г.Харькова поддержал позицию прокуратуры области и признал виновным 27-летнего водителя в нарушении правил безопасности дорожного движения, которое привело к смерти (ч.2 ст.286 УК Украины). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Суд назначил мужчине наказание в виде 7 лет лишения свободы с запретом на управление транспортными средствами на 3 года.

Напомним, смертельное ДТП произошло в конце июля 2016 года на нерегулируемом пешеходном переходе на Салтовке.

В суде было доказано, что автомобиль "БМВ-520" под управлением водителя, который находился под действием наркотиков, нарушил ПДД. Он двигался со скоростью больше 100 км/час и наехал на мужчину, который переходил дорогу. 

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