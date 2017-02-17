В Харькове продлили конкурс на памятник героям Небесной сотни

После 5 месяцев работы и голосования жюри готовится огласить результаты конкурса на проект памятника Героям Небесной сотни. Всего на суд харьковчан и специалистов представили 21 работу, как аматорские, так и мастеров своего дела. Но до оглашения результатов все имена скрыты от зрителей под номерами. Первым делом организаторы конкурса решают определиться с голосами харьковчан - посетителей выставки.

А пока идет подсчет голосов, принимаются за Интернет-голосование. Оно, отмечают организаторы, было очень активным. Здесь в лидеры вышли шесть работ. Первое место заняла вот эта пектораль. На втором - оказалась композиция, изображающая оборвавшиеся линии жизни героев Небесной сотни, с силуэтами внутри. На третьем - стремящаяся ввысь сотня птиц. Все пожелания как посетителей выставки, так и Интернет-пользователей носят рекомендательный характер. Они обязательно будут учтены, но последнее слово - за жюри. Правда, его состав немного переформатировали. Определяться с фаворитами конкурса теперь не смогут четверо.

Владимир Чистилин, член жюри, соорганизатор конкурса:

Останнє голосування, коли в Харкові проголосували за пам’ятник на майдані Свободи, це ганьба для нашого міста, для скульпторів. І саме тих людей, які причетні до голосування по так званому Одороблу ми вирішили відправити у відставку. І Чечельницький, і Овіннікова, Ковтун і Шкодовський, 4 людини, які є в складі нашого журі, проти яких ми категорично виступаємо.

Кроме того результаты, оглашенные сегодня жюри, не будут окончательными. Организаторы решили продлить конкурс до 22 августа и придать ему статус международного. К нему привлекут больше скульпторов и архитекторов, кроме того учредят и призовой фонд.

Игорь Россоха, член жюри, соорганизатор конкурса:

Головне тут для нас завдання, це саме зробити такого рівня роботи, щоб дійсно туди приводили іноземних гостей, щоб приходили самі люди тільки подивитися. Колись пам’ятник Шевченку це було надзвичайно круто, такого в світі не було.

Такое решение поддерживает и отец одного из героев Небесной сотни, харьковчанина Евгения Котляра. Николай Котляр принимает активное участие в процессе отбора конкурсных работ. Отмечает, среди представленных проектов есть как образцы еще советского зодчества, так и не совпадающие с тематикой конкурса. И говорит, согласен подождать, лишь бы вышел достойный памятник.

Николай Котляр, отец героя Небесной сотни Евгения Котляра:

Полностью ну я ни за одну не проголосовал бы, но есть несколько работ, в которых есть какое-то зерно, которое если по нашему мнению развить немножко, дополнить, изменить что-то, могли бы получиться неплохие памятники.

После собственного голосования и подсчета голосов харьковчан судьи вынесли вердикт. Во второй этап конкурса выходят восемь из представленных работ.