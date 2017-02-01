В Харькове прокуратура пытается вернуть городу землю стоимостью 7 миллионов

Харьковская местная прокуратура №4 подала в хозяйственный суд области с требованием разорвать договора аренды земли и вернуть ее территориальной громаде. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Речь идет об участках в Московском районе города. Их площадь составляет более 0,33 га.

В 2005 году городской совет передал в аренду двум субъектам хозяйствования два земельных участка стоимостью почти 7 млн.грн. для строительства развлекательного центра и объектов торговли.

До этого времени заявленные объекты не построили. Кроме того, на протяжении двух последних лет предприятия нарушали условия договора аренды – не оплачивали деньги за пользование землей. Это и стало главной причиной обращения в суд.