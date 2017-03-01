В Харькове пьяная мать чуть не убила своего ребенка

1 марта около 00:30 патрульные получили информацию о том, что на ул.Ньютона в одном из домов, в подъезде слышно плач ребенка. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Харькова.

Патрульные прибыли на место вызова и увидели, женщину, рядом с которой сидела испуганная и заплаканная 3-летняя девочка.

Жители дома рассказали, что нетрезвая женщина с ребенком долго стучала в дверь одной из квартир, но ей не открыли. Потом женщина заснула, а ребенок плакал.

Патрульные вызвали скорую и пытались согреть ребенка. Женщину разбудили, но она стала ругаться на правоохранителей.

Женщину и ребенка госпитализировали в больницу.