В Харькове пьяная няня во время прогулки тяжело травмировала ребенка

Новобаварский отдел Харьковской местной прокуратуры №2 сообщил о подозрении 50-летней женщине, которая работала няней. Женщину подозревают в причинении неосторожного тяжкого телесного повреждения двухмесячному ребенку (ст.128 УК Украины). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Маме новорожденного ребенка нужна была помощь из-за проблем со здоровьем. Тогда семья и наняла няню. Безработную женщину с дипломом педагога посоветовали знакомые. На третий день работы женщина взяла ребенка и пошла в парк. Там она решила опохмелиться после праздников. Когда ребенок стал плакать, няня взяла его на руки, но даже не заметила, как упустила его на землю.

Плачущего ребенка заметили соседи и отнесли малыша к матери. Они же помогли добраться в больницу. В это время няня спала на лавочке, а потом, забыв о работе, пошла домой.

У ребенка было диагностировано сотрясение мозга и перелом затылочной кости.

Максимальное наказание для женщины - 2 года лишения свободы.