 

В Харькове пьяный водитель разъезжал по городу на угнанном авто

27 февраля 2017 г. 12:04
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27 февраля в 00:30 на перекрестке пр-та Гагарина и ул.Зерновой патрульные увидели авто Toyota Corolla. Водитель автомобиля не включил в ночное время фары ближнего света, поэтому полицейские пытались его остановить. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Харькова.

За рулем транспортного средства находился 27-летний парень в состоянии алкогольного опьянения и без документов на автомобиль. Было установлено, что авто числится в угоне.

«Драгер» показал, что в крови водителя находится 1,8 промилле алкоголя (при допустимой норме в 0,2).
На место была вызвана СОГ. Водителя и авто передали следователям.

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