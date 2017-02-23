В Харькове пытаются вернуть общине земли, стоимостью более 140 миллионов

Харьковская местная прокуратура №4 направила в хозяйственный суд области иск с требованием расторгнуть договор аренды земельного участка площадью более 8 га и вернуть ее территориальной общине города. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

В 2005 году гороской совет передал в аренду одному из обществ земельный участок недалеко от центра города для строительства развлекательного центра.

Но строительные работы так и не начались. Более того, последние четыре года ООО не оплачивало аренду за использование земли.

Земельный участок оценивается в 141,5 миллионов гривен.