В Харькове расселяют переселенцев, проживающих в лагере "Ромашка"

Пока младшие сыновья в школе, а старший - в институте, Ольга Семенкова пакует вещи. Несмотря на запрет хозяйки арендованной квартиры вместе со всем домашним скарбом, Ольга подумывает забрать и кота. Пушок весь день не дает женщине прохода.

Боже мой! Такого не было никогда! Боится, наверное, что оставят.

В новую квартиру, которую нашли в этом же районе, чтоб детям не пришлось менять школу, Семенковы переезжают сегодня. Правда на новом месте, говорит Ольга, придется потесниться. В "Ромашке" они жили впятером в двух комнатах, а там будут довольствоваться одной. Но и это вариант Ольга считает удачей.

Ольга Семенкова:

Во-первых, с детьми не хотят, хотя они и большие дети. А во-вторых, когда узнают, что переселенцы, сами спрашивают. Не хотят брать. - Долго искали? - Нам повезло, мы недели две, наверное, и то нам хозяйка сказала - полгода и ищите.

Совершенно все были домики заселены. Вот этот, вот этот. Вот этот, вот тот. Вот этот, вот этот. Все.

Наталья в "Ромашке" - одна из долгожителей. Помнит ее еще до реконструкции, с удобствами на улице и холодными летними помещениями. Приехала сюда в июне 2014-го года из-под Донецкого аэропорта - думала, что на два дня, теперь домой возвращаться даже не планирует. В прошлом контролер водоканала в лагере Наталья отвечала за расселение, выдачу гуманитарной помощи. Теперь же принимает у выезжающих помещения.

Наталья, комендант лагеря "Ромашка":

Ромашка больше не может, как бы, держать людей, нужно топить. Представьте, большая территория, сколько помещений. Нужны дрова. Дрова очень счас дорогие. Например дрова - 8 тысяч гривен, счас нам подняли 8 с половиной, это 10 складометров. А их хватает на 5 дней.

Содержание лагеря с жильцами влетает в копеечку, рассказывает директор "Ромашки" Оксана Погорелова. Зимой только лишь на коммуналку уходит до 80 тысяч гривен ежемесячно. И уже почти год хозяева лагеря платят их из своего кармана. Последний грант от международных организаций был закрыт в мае 2016-го года. Но дело не только в деньгах. Детский лагерь был временным пристанищем для тех, кто бежал от войны. Почти за три года своего существования он принял более 5 тысяч человек. Сейчас, отмечает Оксана Погорелова, такой необходимости нет.

Оксана Погорелова, директор лагеря "Ромашка":

Мы подставляли плечо помощи тем людям, которые нуждались тогда на тот момент, когда действительно они приезжали закопченные, не понимали, что делать. Сейчас этой проблемы нет. Сейчас, если плечо помощи и сели на шею, то как-то так.

Компактное проживание переселенцев - не лучший способ адаптироваться на новом месте, отмечает директор Департамента социальной защиты Юрий Шпарага. На сегодня кроме "Ромашки" переселенцы так живут лишь в модульном городке, предназначенном тоже для временного пребывания. Здесь их немногим более 300-т человек. Остальные, а в области переселенцев насчитывается 195 тысяч, смогли адаптироваться на новом месте.

Юрий Шпарага, директор Департамента социальной защиты населения:

В основному всі знайшли собі житло, більше того, що держава компенсує вартість проживання для ВПО відповідно до урядової постанови. Кошти надходять на розрахункові рахунки нашого департаменту. Ми їх відправляємо в райони. І кожен громадянин на свою банківську картку отримує кошти для сплати житлово-комунальних послуг.

Сейчас в "Ромашке" из 40-ка семей, которые здесь проживали постоянно, осталось 12. Решить жилищный вопрос они должны до июня.