В Харькове рецидивист пытался изнасиловать несовершеннолетнюю

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для рецидивисту, который пытался заставить 16-летнюю девушку удовлетворить его половую страсть.

Как рассказал руководитель местной прокуратуры Андрей Бугаев, 37-летнему мужчине, который неоднократно был осужден, в том числе за изнасилование, инкриминируется ч. 3 ст.15, ч. 2 ст. 153 УК Украины (попытка насильственного удовлетворения половой страсти неестественным способом).

В начале нынешнего года вечером злоумышленник подошел к группе молодых людей, среди которых была несовершеннолетняя ученица одного из техникумов Харькова. Рецидивист заставил ее пойти с ним в магазин. По дороге он насильно затащил девушку к гаражам, ударил и, угрожая ножом, стал принуждать ее к удовлетворению половой страсти. Однако девушке удалось вырваться и обратиться в полицию, - рассказал Бугаев.

Следует отметить, что за две недели до совершения этого преступления злоумышленнику объявили подозрение в нанесении другому человеку по применению ножа умышленного телесного повреждения средней тяжести (ч.1 ст.122 УК Украины).

Сейчас подозреваемый находится под стражей.

Максимальная санкция статьи предусматривает 7 лет лишения свободы.

