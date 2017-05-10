В Харькове россиянин и житель Донбасса напали на харьковчанина

10 мая 2017 г. 15:39
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В Новобаварский ОП обратился мужчина и сообщил, что ночью на улице на него напали неизвестные, выхватили из рук мобильный телефон, отобрали банковские карты и 200 гривен. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Правоохранители задержали двух граждан - 36-летнего жителя Донецкой области и 23-летнего жителя Ростовской области.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.

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