В Харькове снова травят собак: теперь догхантер орудует на Салтовке

Миттель-шнауцеру Кузе шесть лет, за всю жизнь его пытались убить уже два раза, разбросав отравленную еду по микрорайону, где хозяин обычно гулял с Кузьмой. Последнее отравление произошло около недели назад, когда после вечерней прогулки у шнауцера ухудшилось самочувствие, а вскоре начались конвульсии. Хозяин пса говорит, что в тот момент не паниковал, а пытался спасти любимца семьи.

Илья Аносов, хозяин Кузи

Когда это произошло, человек не переживает, он делает все что может для того, чтобы спасти. Потому что и у нас это происходит не в первый раз, ну мы знаем, видим как это происходит и у людей далеко не всегда заканчивается скажем так счастливо так как у нас

Ветеринары успели спасти Кузю, но другого пострадавшего - французского бульдога Семёна, вернуть к жизни уже не сумели. Илья говорит, что несколько его знакомых, выгуливающих собак неподалеку, находили отраву на улице. Неизвестные таблетки были вложены в еду - куриные грудки и окорочка. Он добавляет, что никого не подозревает, ведь не конфликтовал с местными жителями из-за собаки, всегда убирал за ней и выгуливал в безлюдных местах. Бездомных животных, которые могли бы не нравиться злоумышленнику, в их микрорайоне тоже нет. Местные жители говорят, что брошенных собак не видели уже давно, а к домашним питомцам претензий практически не имеют.

Сергей Ткачев, местный житель

В последнее время меньше их стал видеть, но вообще раньше было их достаточно много. Ну как бы они никогда не нападали, ну такого не замечал

Людмила Бобовникова, мама

Мои пожелания, вот у меня дети и я общаюсь с мамочками, у которых маленькие детки, чтобы выгуливали или в отдельных местах, или убирали за собаками. Потому что везде детки гуляют и понятное дело в песке находят не только то, что нужно

Зоя Коваленко, пенсионерка

Мне нравятся собачки, я к ним очень хорошо отношусь, положительно к собачкам и осуждаю тех, которые вот делают какие-то очень плохие действия с собачками

Врач-ветеринар говорит, что в большинстве случаев собак травят крысиным ядом или антибиотиком для лечения туберкулеза - изониазидом, а симптомы проявляются уже через несколько часов. Но даже сильно отравившуюся собаку можно спасти оперативным лечением.

Александр Прошутя, врач ветклиники "Айболит"

Это больше зависит от дозы, которую собака употребила и от того, сколько сами дома лечили по времени, потому что некоторые тянут несколько минут, а кто-то целый день ждет, что собаке станет лучше. Ну и от здоровья собаки, если она молодая и здоровая, вполне реальные шансы

Зоозащитники говорят, что в последнее время харьковских собак стали травить чаще и подозревают в этом так называемых догхантеров, которые и разбрасывают яд по местам собачьих прогулок. По их словам, пострадавшие владельцы даже не обращаются в полицию, ведь следственно-оперативные группы не хотят забирать собачьи тела и проводить экспертизы. Поэтому защитники животных рекомендуют, хозяевам выгуливать собаку только на поводке и быть более внимательными к поведению и действиям пса.