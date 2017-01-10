 

В Харькове сотрудники горсовета и исполнительной службы подозреваются во взяточничестве, - прокуратура

10 января 2017 г. 12:37
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Харьковская местная прокуратура №4 совместно с Управлением защиты экономики в Харьковской области ГЗЭ НПУ раскрыли схему незаконного предоставления в аренду коммунального имущества города. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

При получении неправомерной выгоды разоблачен сотрудник одного из департаментов горсовета, заместитель руководителя исполнительной службы одного из районов города и директор одной из юридических фирм города.

В 2013 году Хозяйственный суд области удовлетворил требования прокуратуры Харькова о расторжении договора аренды одного из нежилых помещений, площадью более 250 кв. м на площади Небесной Сотни, и его передачи Управлению коммунального имущества горсовета.

По предварительным данным, сотрудники исполнительной службы и горсовета, которые пришли к предпринимателю, пообещали помочь решить вопрос о продлении аренды и предоставили контакты юриста-посредника, который и должен его решить.

Как оказалось, незаконное решение вопроса стоило 30 тыс. грн. А за пользование помещением в дальнейшем необходимо было платить по 6 тыс. грн. ежемесячно.

Сейчас первоочередные следственные действия продолжаются. Проводятся санкционированные обыски по месту работы и жительства фигурантов дела.

Досудебное расследование проводится по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды группой лиц).

Решается вопрос о задержании трех подозреваемых в порядке ст. 208 УПК Украины.

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