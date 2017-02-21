В Харькове спасут подопытных обезьян

Народный депутат Украины, основатель Регионального ландшафтного парка Фельдман Экопарк Александр Фельдман встретился с министром экологии Израиля Зеэвом Элькиным, с которым обсудил сотрудничество с израильскими организациями в природоохранной сфере. Они говорили о проблеме использования животных для лабораторных исследований.

Александр Фельдман, народный депутат Украина

Многие программы, которые сегодня уже ушли в прошлое, такие, как опыты над животными, эксперименты, весь мир от них отказывается. Сегодня есть проблема у Израиля, у них есть огромное количество мартышек , на которых проводились опыты для всего мира. Сегодня в Израиле, так скажем, выпавших из программы, около 1200 обезьян. Мы хотим забрать порядка 60 обезьян.

Александр Фельдман также сообщил, что будет продолжено сотрудничество с Иерусалимским библейским зоопарком по восстановлению популяций редких для Израиля животных. Напомним, что Фельдман Экопарк уже передал туда речных выдр