В Харькове ссора между мужчинами закончилась «неотложкой»

В Индустриальный ОП поступила информация о доставлении в больницу 49-летнего мужчины с перелом ребер и травмами живота. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Установлено, что в ходе ссоры с незнакомцем возле станции метро «Индустриальная» пострадавший и получил все травмы. Правоохранители задержали подозреваемого – 52-летнего жителя района.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (тяжкие телесные повреждения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.