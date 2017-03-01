В Харькове угоняли авто и разбирали их на запчасти

В Московский ОП обратился харьковчанин с заявлением об угоне его авто «ВАЗ-2114». Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Правоохранители нашли автомобиль в лесном массиве возле с.Циркуны в Харьковском районе. При этом автомобиль был в разобранном состоянии.

В ходе дальнейшего розыска детали этого авто были найдены в гараже одного из жителей с.Циркуны. Правоохранители задержали двоих парней 18 и 20 лет.

Событие внесено в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификации - ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.