 

В Харькове угоняли авто и разбирали их на запчасти

01 марта 2017 г. 15:50

В Московский ОП обратился харьковчанин с заявлением об угоне его авто «ВАЗ-2114». Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Правоохранители нашли автомобиль в лесном массиве возле с.Циркуны в Харьковском районе. При этом автомобиль был в разобранном состоянии.
В ходе дальнейшего розыска детали этого авто были найдены в гараже одного из жителей с.Циркуны. Правоохранители задержали двоих парней 18 и 20 лет.

Событие внесено в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификации - ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.    

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