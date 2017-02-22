 

В Харькове в связи с футбольным матчем продлили работу метро

22 февраля 2017 г. 14:00
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Работа Харьковского метрополитена и другого городского пассажирского транспорта в ночь с 23 февраля на 24 февраля будет продлена.

Как сообщили в пресс-службе горсовета, это связано с проведением на стадионе «Металлист» футбольного матча между ФК «Шахтер» (Донецк) и командой «Сельта» (Испания).

Метро будет работать до 2:00 24 февраля, с 20:00 23 февраля до особого распоряжения Главного управления Национальной полиции в Харьковской области для входа/выхода будут закрыты станции метро «Спортивная» и «Метростроителей».

Движение транспорта по пер. Власовскому, ул. Храмова и ул. Плехановской - на участке от ул. Молочной до ул. Лебединского – будет запрещено с 19:00 23 февраля до 2:00 24 февраля.

До 3:00 24 февраля от станций метрополитена будут ходить маршрутки, трамваи и троллейбусы.

Конечная остановка автобусов №68э и 232э изменится: высадка и посадка пассажиров будет осуществляться на остановке «ст. м. «Проспект Гагарина».

Путь следования автобуса №260э будет сокращен таким образом: ул. Плехановская - ст. м. «Завод им. Малышева»; высадка и посадка пассажиров будет осуществляться на остановке «ст. м. «Завод им. Малышева».

Другие автобусы будут объезжать закрытый участок так:

- №244э: пр. Московский - ул. Полевая и далее по маршруту;

- №251э: пр. Московский - ул. Богдана Хмельницкого – пл. Защитников Украины - пр. Московский - ул. Полевая - ул. Плехановская и далее по маршруту.

Движение трамваев по ул. Плехановской - на участке от ул. Молочной до ул. Молодой Гвардии – будет запрещено с 19:00 23 февраля до 1:30 24 февраля.

Трамвай №5 будет курсировать так: ул. Одесская -  ул. Героев Сталинграда - ул. Морозова - ул. Плехановская - ул. Полевая - ул. Молодой Гвардии.

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