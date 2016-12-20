В Харькове волонтеры дарят бездомным домашний уют

Антон Чепурный родом из Донбасса, всю жизнь он прожил в Авдеевке, работал в ГАИ, на автобазе, трудился в шахте, но война на Востоке страны круто поменяла жизнь пенсионера. После смерти жены он жил один, но в его квартиру попал снаряд.

Антон Чепурный, бездомный

Когда приїхав, у мене була квартира в Авдеевке, ее разбили, не знаю кто, сепаратисты и кто. Я приїхав без ордена, без флага, жинка померла

Документы пенсионера сгорели и он решил отправиться на Харьковщину, где еще в юности бывал вместе с отцом. Документы ему помогли восстановить волонтеры, но жилья у Антона Алексеевича нет, и он вынужден обращаться за помощью в ночлежку в Муромском переулке. Его собрат по несчастью, Евгений, тоже приходит в пункт размещения бездомных.

Евгений Борисов, бездомный

В электричке документы украли, туда-сюда, ну я с женой поругался, как всегда, с работы ехал и так и получилось - разошлись

Волонтеры помогли и ему: восстановили документы и даже подыскали работу. Теперь бездомный надеется арендовать квартиру и жить нормальной жизнью, но пока приходит в пункт обогрева. Здесь можно поесть, помыться, посмотреть телевизор в тепле и даже получить первую медицинскую помощь. Таких как Евгений и Антон, в этом месте хватает - у каждого своя история и свои проблемы, волонтеры стараются помочь всем. Бездомные тоже помогают, по мере возможностей.

Владимир Балабанов, директор благотворительного фонда

Они всегда готовы, если допустим снег, помочь где-то почистить снег, готовы раздать еду, готовы, можно всегда попросить что-то сделать. Например, когда мы здесь сняли это помещение, и мы организовывали душ, ну как бы строительные работы, они с удовольствием помогали нам

Директор добавляет, что в подобные места может каждый вечер приходить любой желающий, но существует несколько правил: нужно иметь справку о пройденной флюорографии, и не находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.