В Харькове задержали автомобильного вора

29-летний парень повредил в автомобиле окно и проник в чужой автомобиль. Парень похитил автомагнитолу, автомобильную рацию и набор инструментов. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Харьковской области.

Правоохранители задержали злоумышленника. Оказалось, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.

Следователем открыто уголовное производство по ч.2 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.