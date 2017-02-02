В Харькове задержали боевика «ДНР», который готовил теракт

СБУ задержала на Харьковщине боевика «ДНР», который готовил несколько терактов. Об этом сообщает начальник пресс-центра УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула на своей странице в Facebook.

27-летний местный житель в начале 2014 года участвовал в захвате ХОГА и в избиении патриотично настроенных активистов.

В апреле того же года он приехал в Славянск, где добровольно вступил в незаконное вооруженное формирование, которым руководил Гиркин.

В течение 2014-2016 годов составе бандформирования «Спарта» злоумышленник участвовал в боях против украинских подразделений.

На Харьковщину мужчина прибыл с временно оккупированных территорий через Россию. По заданию кураторов он должен был подорвать железнодорожные пути в направлении Донецкой области и стратегически важные объекты топливно-энергетического комплекса.

30 января оперативники СБУ задержали диверсанта. У мужчины были изъяты 1,2 кг тротила, 0,5 кг пластида и две ручные осколочные гранаты РГД. Также при нем были картографические и фотоматериалы с отмеченными на них объектами совершения терактов.

Задержанному оглашено о подозрении по ч.1 ст.263 УК Украины. Решается вопрос о дополнительной квалификации его действий по ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности непредусмотренных законом вооруженных формирований) и ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК.

Следствие продолжается.