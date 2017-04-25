В Харькове задержали квартирных мошенников

Харьковские правоохранители задержали группу лиц в составе частных нотариусов и ранее судимых лиц. На их счету 7 фактов совершения особо тяжких преступлений в сфере мошеннического завладения недвижимостью умерших одиноких граждан.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции в Харьковской области, правоохранители провели ряд обысков по месту жительства фигурантов и осуществления нотариальной деятельности частными нотариусами. Изъята документация, а также похищенное ранее имущество из квартиры харьковских художников - картины, статуэтки, альбомы и книги.

В течение 2014-2017 годов указанная группа лиц наладила устойчивую схему завладения жильем граждан. Они подыскивали квартиры, владельцы которых умерли, и от имени уже умерших людей подделывали договоры купли-продажи, доверенности и завещания с последующей продажей недвижимости по поддельным документам.

Решается вопрос об уведомлении о подозрении частным нотариусам и другим лицам по ч. 3, 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов), ч. 3 ст. 365-2 (злоупотребление полномочиями лицами, предоставляющими публичные услуги) Уголовного кодекса Украины. Виновным лицам грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

