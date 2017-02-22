В Харькове задержали "закладчика" метадона

130 полимерных свертков с метадоном, обмотанных изоляционной лентой обнатужили в квартире у 49-летнего харьовчанина.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции в Харьковской области, общий вес составляет около 32,5 граммов.

Подозреваемый пояснил, что он делал закладки наркотика на территории Харькова.

В настоящее время устанавливаются другие лица, причастные к сбыту метадона, а также устанавливается источник и канал поставки этого нарковещества.

Изъятое наркотическое средство направлено на исследование к экспертам.

Продолжаются следственные действия по уголовным производством, которое было открыто по ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 12 лет лишения свободы.