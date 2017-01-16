 

В харьковском аэропорту состоится вечеринка эгоистичного маркетинга®

16 января 2017 г. 14:27
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С 17 января в 19:00 в пассажирском терминале харьковского аэропорта состоится вечеринка ивент-менеджмента и маркетинга Airport EGGoist Marketing Evening
Все желающие могут принять участие бесплатно после предварительной регистрации: https://goo.gl/forms/xEGuIO6JhaYoyjDS2

Одни из самых деструктивных грехов креативщиков считался непомерно раздутый эгоизм (по мнению клиентов!). Когда клиенты слышат слово «эго», они почему-то сразу же представляют себе менеджера-всезнайку, врывающегося в кабинет и требующего, чтобы остальные исполняли все его прихоти.

«Новым проявлением эгоизма в маркетинге на сегодня является склонность к проведению собственных ивентов. А ведь и правда – зачем тратить деньги на роль первой или второй скрипки, когда можно создать собственный оркестр? По скромным подсчетам в Харькове более 100 компаний или персоналий занимаются проведением мероприятий. Речь не о корпоративах и свадьбах, а именно о бизнес-мероприятиях, при этом некоторые из них носят образовательный характер. Мотивы разные: кузница кадров, реализация грандов, пиар или корыстное желание заработать на собственном опыте… Мы назвали это «Eggoism Marketing» или сокр. – Eggo-marketing» – отметил руководитель проекта, Дмитрий Титаренко.

Что будет:
- кейсы успешно реализованных ивентов
- презентация ивент-стартапов Харькова
- завершим фуршетом и розыгрышем десятка яиц

В презентациях будут затронуты следующие темы:
- Генерирование идей
- Планирование и управление проектом
- Подводные камни
- Musthave-набор ивентора
- Монетизация ивент-имиджа

Кому будет интересно:
- Собственникам компаний
- Руководителям проектов
- Маркетологам
- Менеджерам агенств
- Студентам старших курсов
- Всем, кто проводит и собирается проводить ивенты

Как отметили руководители гостеприимного аэропорта: «С самого начала весь процесс будет организован в лучших традициях пребывания в аэропортах. Регистрация будет открыта за 40 минут до начала – в 18:20 в пассажирском терминале «А». Стойки регистрации объявят по громкой связи. Традиционно как и для пассажиров будет доступен весь спектр услуг: охраняемая парковка, фудкорты, зал предварительного ожидание и многое другое…»

Подробная информация: https://www.facebook.com/events/1375946642468512/

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