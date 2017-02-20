В Харьковском госпитале умер военный из зоны АТО

23-летний военный умер накануне утром.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции в Харьковской области, он был доставлен санавиацией из больницы в Донецкой области. Огнестрельное ранение головы мужчина получил в зоне проведения АТО.

Факт происшествия вынесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины.