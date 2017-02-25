В Харьковском районе люди в камуфляже и балаклавах ограбили заправку

25 февраля в 4:20 в Люботинский ОП поступила информация от оператора-кассира АЗС о нападении на заведение. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.
По словам кассира в 4:10 в помещение заправки зашли двое мужчин в камуфляжной форме и балаклавах. Они стали угрожать предметом, похожим на пистолет, оттолкнули работника АЗС и забрали деньги из кассы. Сумма ущерба составила 900 гривен.
На место выехала СОГ.
Факт происшествия внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.
Устанавливаются все обстоятельства и принимаются меры для задержания нападавших.