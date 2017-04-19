В Харьковском зоопарке животные устроили "бунт" из-за снега

Неожиданный снегопад озадачил не только жителей Харькова, но их "братьев наших меньших".

Так, в Харьковском зоопарке животные отказались выходить на прогулку. Об этом сообщили на официальной странице зоопарка в соцсети

"Увидев с утра такой катаклизм природы, Аун и Тенди (это наши слоны) отказались выходить на утреннюю прогулку, решив переждать снегопад в помещении, лебеди и другие водоплавающие птицы остались на берегу, а косолапые вовсю принюхивались, пытаясь понять что случилось… И, так ничего не поняв, решили кто вздремнуть прямо на белом покрывале, а кто – настойчиво проситься в тепло", - говорится в сообщениии.

Единсвенные, кого не смутили апрельские заморозки - гаунако. Животные продолжали пастись в свое удовольствие.