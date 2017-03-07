В Харьковской области безработный напал на женщину

53-летний житель пос.Буцковка обратился в Валковский ОП с заявлением о том, что возле железнодорожной станции в пос.Буцковка на его 49-летнюю жену напал неизвестный и отобрал сумку. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Правоохранители задержали 44-летнего жителя Сумской области – у него изъяли вещественные доказательства.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.