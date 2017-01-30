В Харьковской области двое парней жестоко избили прохожего

В Купянский ОП поступила информация о том, что в больницу доставлен парень в бессознательном состоянии с открытой черепно-мозговой травмой. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

На место совершения преступления выехала СОГ, эксперты и кинолог со служебной собакой.

Правоохранители задержали двух подозреваемых – 24 и 28-летних местных жителей. У них во время обыска изъяли вещественные доказательства.

Установлено, что возле общежития злоумышленники напали на 21-летнего парня – несколько раз ударили по голове, забрали мобильный телефон и сумку с коньками.

Следователем открыты уголовные производства по ч. 4 ст. 187 (разбой), ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемым грозит наказание до 15 лет лишения свободы.