 

В Харьковской области двое парней жестоко избили прохожего

30 января 2017 г. 11:22
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В Купянский ОП поступила информация о том, что в больницу доставлен парень в бессознательном состоянии с открытой черепно-мозговой травмой. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.
На место совершения преступления выехала СОГ, эксперты и кинолог со служебной собакой.

Правоохранители задержали двух подозреваемых – 24 и 28-летних местных жителей. У них во время обыска изъяли вещественные доказательства.
Установлено, что возле общежития злоумышленники напали на 21-летнего парня – несколько раз ударили по голове, забрали мобильный телефон и сумку с коньками.

Следователем открыты уголовные производства по ч. 4 ст. 187 (разбой), ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемым грозит наказание до 15 лет лишения свободы.

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