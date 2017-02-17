 

В Харьковской области фирму ограбила банда в балаклавах

17 февраля 2017 г. 15:32
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В октябре 2016 года в Богодуховский ОП обратился 43-летний частный предприниматель. Он рассказал, что неизвестные люди в балаклавах зашли в его офис, связали охранника и забрали сейф с документами и деньгами в сумме 250 000 гривен. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Правоохранители задержали ранее судимых 23 и 49-летних жителей Богодухова.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. В отношении злоумышленников избрана мера пресечения - содержание под стражей.

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