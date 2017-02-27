 

В Харьковской области группа мужчин напала на таксиста и угнала его автомобиль

27 февраля 2017 г. 12:33
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Балаклейский районный суд Харьковской области поддержал позицию Балаклейского отдела Лозовской местной прокуратуры и признал виновным двух жителей Барвенковского района в разбойном нападении, совершенном по предварительному сговору группой лиц и незаконном завладении транспортным средством (ч.2 ст.187, ч.3 ст.289 УК Украины). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Одному из нападавших – ранее судимому 31-летнему мужчине назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы. Его товарищу – 48-летнему мужчине назначено 9 лет тюрьмы.
В мае 2016 года в г.Балаклея мужчины поймали такси марки «ВАЗ 21099» и попросили водителя подвезти их к одному из сел района. По дороге злоумышленники попросили остановить авто и напали на таксиста. Они стали душить его и бить. Когда водитель потерял сознание, мужчины вытащили его из авто, связали липкой лентой руки и ноги, заклеили рот.

Злоумышленники забрали у водителя 4,5 тыс.грн, мобильный телефон, фонарик и другие личные вещи. Они оставили таксиста на обочине и уехали на его автомобиле.
Когда мужчина пришел в себя, то смог достать из кармана еще один мобильный и позвонить в полицию.
Когда полицейские задержали на дороге украденную машину, злоумышленники пытались притвориться пассажиром такси и водителем. При этом один из мужчин даже предъявил водительские права.

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