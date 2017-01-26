В Харьковской области хозяин дома пытался убить своего гостя

В Шевченковский ОП поступила информация о том, что в больницу с колото-резанной травмой груди доставлен 32-летний житель с.Николаевка. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Пострадавший рассказал, что получил травмы из-за падения во дворе.

Правоохранители установили, что мужчина был в гостях у своего товарища в с. Гроза Шевченковского района. Мужчины вместе распивали алкоголь и через время завязалась ссора. 55-летний ранее судимый мужчина схватил кухонный нож и ударил товарища в грудь.

Пострадавший самостоятельно добрался до своего дома и там ему вызвали скорую.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкцией данной статьи предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до 15 лет.