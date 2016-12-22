В Харьковской области мошенник обманул 17 автомобилистов

Харьковский районный суд области поддержал позицию Харьковской местной прокуратуры №6 и признал виновным жителя района в мошенничестве (ч.2 ст.190 УК Украины). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Злоумышленник получил наказание в виде 2,5 лет лишения свободы.

В суде было доказано 17 эпизодов преступлений. Большинство из них были совершены в г. Мерефа и пгт. Высокий. С декабря 2014 года до октября 2016 года мошенник подыскивал автомобили, которые нуждались в косметическом ремонте. Он находил их собственников и предлагал им автозапчасти и свои услуги. За работу предлагал цену, значительно ниже, чем на рынке. Мужчина получал задаток и исчезал. Свои услуги мошенник оценивал в несколько тысяч гривен. Общая сумма ущерба составила более 35 тыс.грн.

Все гражданские иски граждан по поводу возмещения материальных убытков суд удовлетворил.