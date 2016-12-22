 

В Харьковской области мошенник обманул 17 автомобилистов

22 декабря 2016 г. 16:05
263 просмотра

Харьковский районный суд области поддержал позицию Харьковской местной прокуратуры №6 и признал виновным жителя района в мошенничестве (ч.2 ст.190 УК Украины). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Злоумышленник получил наказание в виде 2,5 лет лишения свободы.

В суде было доказано 17 эпизодов преступлений. Большинство из них были совершены в г. Мерефа и пгт. Высокий. С декабря 2014 года до октября 2016 года мошенник подыскивал автомобили, которые нуждались в косметическом ремонте. Он находил их собственников и предлагал им автозапчасти и свои услуги. За работу предлагал цену, значительно ниже, чем на рынке. Мужчина получал задаток и исчезал. Свои услуги мошенник оценивал в несколько тысяч гривен. Общая сумма ущерба составила более 35 тыс.грн.

Все гражданские иски граждан по поводу возмещения материальных убытков суд удовлетворил.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Интернет-магазин стройматериалов stroypartner.ua                          Куплю награды, иконы, монеты. Т. 098-681-66-41.                          Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.