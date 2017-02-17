 

В Харьковской области мужчина напал на женщину

17 февраля 2017 г. 10:53

С заявлением в Лозовской ОП обратилась 36-летняя пострадавшая. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции.

Женщина рассказала, что ночью на нее напал неизвестный парень и отобрал сумочку.

Правоохранители задержали подозреваемого – 22-летнего ранее судимого местного жителя. Парень рассказал, что рядом с домом заметил незнакомую женщину, догнал ее и вырвал из рук сумку.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

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