В Харьковской области мужчина напал на женщину

С заявлением в Лозовской ОП обратилась 36-летняя пострадавшая. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции.

Женщина рассказала, что ночью на нее напал неизвестный парень и отобрал сумочку.

Правоохранители задержали подозреваемого – 22-летнего ранее судимого местного жителя. Парень рассказал, что рядом с домом заметил незнакомую женщину, догнал ее и вырвал из рук сумку.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.