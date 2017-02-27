В Харьковской области мужчина перевозил в авто боеприпасы времен Второй мировой войны

27 февраля на 9 км автодороги Харьков-Сумы правоохранители остановили автомобиль «Great-Woll» под управлением 42-летнего жителя Дергачевского района. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Полицейские заметили, что водитель нервничает и ведет себя агрессивно. На место вызвали СОГ.

При осмотре авто в багажнике нашли полиэтиленовый пакет. В нем находилось 50 патронов.

Водитель объяснил, что нашел патроны времен Второй мировой при раскопке котлованов.

Решается вопрос о внесении данного факта в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.