В Харьковской области мужчина пытался убить пасынка топором

Дергачевский районный суд области признал виновным 55-летнего жителя Золочевского района в попытке забить пасынка топором (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 УК Украины). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Злоумышленник приговорен к 7 годам лишения свободы. В пользу жены потерпевшего, который нуждается в постоянном уходе, взыскали почти 9 тыс. грн. материального ущерба и 200 тыс. грн. - морального.



Установлено, что в ноябре 2016 пострадавший вместе с отчимом пьянствовали. Во время застолья между ними возникла ссора.



41-летний пасынок несколько раз ударил отчима кулаком в лицо. Ночью, когда все спали, отчим решил отомстить. Он взял топор, подошел к кровати родственника и несколько раз ударил его по голове. После, мужчина пошел спать.



Через несколько часов сына с рублеными ранами головы увидела мать и вызвала скорую помощь.



Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы потерпевшему причинен тяжкие телесные повреждения. Сейчас он прикован к постели, не может сам передвигаться, плохо общается и требует проведения нескольких операций для восстановления функций мозга и дальнейшего лечения.