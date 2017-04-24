В Харьковской области мужчина пытался убить пасынка топором

24 апреля 2017 г. 11:01
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Дергачевский районный суд области признал виновным 55-летнего жителя Золочевского района в попытке забить пасынка топором (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 УК Украины). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Злоумышленник приговорен к 7 годам лишения свободы. В пользу жены потерпевшего, который нуждается в постоянном уходе, взыскали почти 9 тыс. грн. материального ущерба и 200 тыс. грн. - морального.
 
Установлено, что в ноябре 2016 пострадавший вместе с отчимом пьянствовали. Во время застолья между ними возникла ссора.
 
41-летний пасынок несколько раз ударил отчима кулаком в лицо. Ночью, когда все спали, отчим решил отомстить. Он взял топор, подошел к кровати родственника и несколько раз ударил его по голове. После, мужчина пошел спать.
 
Через несколько часов сына с рублеными ранами головы увидела мать и вызвала скорую помощь.
 
Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы потерпевшему причинен тяжкие телесные повреждения. Сейчас он прикован к постели, не может сам передвигаться, плохо общается и требует проведения нескольких операций для восстановления функций мозга и дальнейшего лечения.

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